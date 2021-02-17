«Очень похудела»: Рудковская в приталенном жакете и шифоновой юбке Dior пришла на премию GQ

Светская львица на премию журнала GQ «100 самых стильных» пришла в одиночестве. Также среди гостей мероприятия были замечены Елена Летучая и Николай Дроздов.

Яна Рудковская в прошлом году снова стала мамой. Как известно, у нее есть сыновья от прошлых отношений: Николай Батурин и приемный Андрей Батурин. Своему нынешнему мужу Евгению Плющенко она подарила сына Сашу. Мальчику уже восемь лет, но у него есть свой счет в банке. Он зарабатывает с ранних лет и участвует в соревнованиях по фигурному катанию. А суррогатная мать подарила паре минувшей осенью еще одного малыша — Арсения.

Примечательно, что Яна не ушла в декретный отпуск. Она предпочитает работать и быть в гуще событий. Во время новогодних каникул светская львица постоянно посещала театр. А теперь жена Плющенко отправилась на премию журнала GQ «100 самых стильных». Это одно из первых больших мероприятий после снятия ограничений в связи с пандемией в Москве. Рудковская соблюла дресс-код и пришла в черном.

Она позировала на ковровой дорожке в шифоновой юбке с вышивкой и приталенном жакете с поясом Dior. Ботинки с острым носом и яркая сумка тоже бренда Dior дополняли ее вечерний аутфит.

«Кто же у нас 100 самых стильных!? Говорят все, что я очень похудела», — поделилась Яна.

Поклонники восхитились красотой девушки. Многие осыпали супругу фигуриста комплиментами. «Боже, какая вы беспрецедентна красивая», «Я очень люблю ваш стиль», «Фигурка огонь», «Очень элегантная», «Снова на люксе», — прокомментировали пост подписчики. Также гостями премии стали: Максим Матвеев и Елизавета Боярская, Елена Летучая и Николая Дроздов, который был признан самым стильным человеком года.

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