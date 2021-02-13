«Субботняя мимишность»: Рудковская показала, как старший сын целует крохотного брата в ползунках

Яна Рудковская одно время состояла в браке с миллиардером Виктором Батуриным. Она подарила ему сына Николая, а также вырастила как родного сына бизнесмена Андрея от первой жены. Однако этот союз оказался не крепким. Позже светская львица обрела счастье в Евгением Плющенко. У пары подрастает восьмилетний сын Саша, который пошел по стопам папы и получает награды на соревнованиях по фигурному катанию.

А в сентябре прошлого года суррогатная мать выносила для супругов еще одного наследника — сына Арсения. Влюбленные мечтают о дочке, поэтому планируют еще расширить семью. Пока светская львица вспоминает радость материнства и нянчится с крохотным малышом. При этом в декретный отпуск она брать не стала. Рудковская по-прежнему много работает, но очередной выходной она провела с детьми.

На новом фото Яна предстала в белом платье с воланами. Она села на пол, держа на руках четырехмесячного сына в ползунках. Продюсер поднесла кроху к Саше, который поцеловал брата.

«Субботняя мимишность», — написала звезда.

Поклонники восхитились трогательным фото. Многие одарили светскую львицу комплиментами. «Так мило смотрится, вы молодец», «Какие очаровательные», «Это максимально мило», «Сыночки-цветочки», «Какой милый малыш», «Братик явно рад», «Сколько счастья на одном фото», «Вот у вас и улыбка», «Крутые такие», «Яна, в доме у вас идиллия», — прокомментировали пост подписчики.

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