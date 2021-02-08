«Ворвемся на лед»: Бузова и Рудковская в дутых пуховиках Dior пришли в Академию Плющенко

Телеведущая не только потренировалась, увиделась с юными фигуристами, но и сообщила, что готовит новый ледовый проект.

Ольга Бузова в минувшем году приняла участие в шоу «Ледниковый период». Девушке было очень тяжело освоиться на ледовой арене. Несмотря на критику судей, она смогла дойти до финала и даже получить приз зрительских симпатий. После Нового года телеведущая переживает разрыв отношений с Давидом Манукяном. Уже несколько недель она не может прийти в себя. Девушка старается отвлечься от грустных мыслей, то работая над новыми треками, то встречаясь с друзьями.

8 февраля целый день Ольга провела вне дома. Она отправилась в гости к Яне Рудковской и Евгению Плющенко. В канареечной шубе девушка пришла в их особняк с цветами. А вечером они все вместе отправились в Академию фигурного катания «Ангелы Плющенко».

«Я пришла на тренировку к Жене! Такие пуговки тут катаются, красотки. Семь часов, а они тренируются. Но мы сейчас с Яной ворвемся на лед, вспомним, каково стоять на коньках», — отметила телеведущая.

Примечательно, что она переоделась в дутый пуховик Dior. В наряде из такой же коллекции предстала и Рудковская. Возможно, что она сделала подарок своей гостье, так как обожает эту люксовую марку. Они стали обмениваться опытом и навыками на льду.

«Сейчас я бы кульбиты не сделала. Женя с Яной молодцы! Это кайф», — заявила Бузова.

Позже она не только сделала фото с супругами, но и порадовала автографами маленьких учеников фигуриста. Как оказалось, они встречались не просто так. Ольгу пригласили поучаствовать в новом проекте.

«Понедельник начался с приятных встреч и новых планов. В гостях у Яны и Евгения обсудили новый проект! Люблю», — поделилась звезда. «Ой, что будет», — заинтриговала она.

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