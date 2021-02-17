«Максим Галкин никогда не работал в тандеме»: Юлия Меньшова высказалась об уходе из шоу «Сегодня вечером»

Поклонники субботней программы Первого канала «Сегодня вечером» уже успели заметить, что на протяжении нескольких недель в ней не появляется соведущая Максима Галкина Юлия Меньшова. Как оказалось, звезда не в отпуске. Она больше не работает в проекте. Как рассказала Юлия, причина вовсе не в Максиме Галкине, с которым она якобы не смогла найти общий язык.

«У меня с Максимом прекрасные отношения. Мы с ним очень разные, но я отношусь к нему с огромным уважением. Он человек чрезвычайно воспитанный, образованный», — высказалась Юлия Меньшова о своем бывшем соведущем.

По словам звезды, она почти сразу не понравилась редакции проекта «Сегодня вечером», ее слова часто вырезали при монтаже, и создавался некий дисбаланс, передача превращалась в шоу с одним ведущим.

«Редакции я не нравилась, меня подрезали частенько. Получалось, что Максим разговаривает, а я молчу. Это создавало легенду, что у нас плохие отношения, а это не так. Он никогда не работал в тандеме, и я не работала. В отличие от него, я человек театральной закалки, там коллектив. Нельзя натягивать все на себя», — поделилась Юлия Меньшова в беседе с Надеждой Стрелец на YouTube.

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