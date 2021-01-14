Копия Веры Алентовой: Юлия Меньшова решилась на бьюти-преображение, сделав новую стрижку

Актриса несколько дней советовалась с подписчиками, пытаясь выяснить, как ей лучше подстричься. В итоге она пошла в салон и состригла локоны.

Юлия Меньшова родилась в знаменитой семьей. Как известно, ее мама сама Вера Алентова, а папа Владимир Меньшов. Она тоже играла в кино, но теперь публика ее больше знает, как ведущую телепередач. Также женщина много путешествует со своими родными. Поклонники восхищаются красотой 51-летней артистки, а также ее чувством стиля. Порой она делится советами в области моды или хвастается новыми образами.

После новогодних праздников Юлии захотело измениться. Она стала советоваться с поклонниками, какую ей сделать прическу. На ее пост откликнулось столько людей, что телеведущая опешила.

«Такого я вообще не ожидала. Нет, тот факт, что мои стрижки, пользуются большой популярностью, и частенько именно с моими фотографиями клиентки приходят к парикмахерам — мне был известен», — пояснила она.

И 14 января артистка отправилась в салон к профессиональному парикмахеру. Она призналась, что волновалась, как и мастер. Меньшова даже показала процесс стрижки.

А спустя несколько часов звезда похвасталась результатом. Ей обновили цвет, сделали рваные пряди, укоротив их и придав объем. «Тадам! готов дело», — заявила она. Опрос показал, что большинству ее поклонников такое бьюти-преображение понравилось. Некоторые даже поразились тому, как она стала похожа на свою маму Алентову.

К слову, за последние недели и другие селебрити решились на преображение. Коротко подстриглась Мария Порошина. Она даже похудела и теперь может похвастаться осиной талией.