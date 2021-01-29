Люди, знавшие Вангу, поделятся ее предсказаниями в эфире Первого канала

В воскресенье, 31 января, на Первом канале состоится мировая премьера болгарского фильма «Ванга: Человек и феномен». А за день до этого — 30 числа — зрителей ждет специальный выпуск программы «Сегодня вечером», посвященный людям, которые общались с легендарной предсказательницей.

Актриса Елена Проклова поделилась, что была у Ванги дважды. В первый раз ей было предсказано: «Кровь свою терять будешь». Когда женщина потеряла троих сыновей, она вспомнила эти слова. А во второй раз артистка запомнила неестественный потусторонний смех ясновидящей. После короткого приема она повалилась на землю и сама смеялась, но при этом говорила, что ей страшно.

Бывший президент Калмыкии Кирсан Илюмжинов вспомнил, как решил уехать за границу, но перед этим поехал к Ванге, чтобы спросить, где лучше получится бизнес: в США или в Швейцарии. Та сказала ему, что он вернется работать к себе на родину, и предвидела, что рядом с республикой найдут нефть.

Пресс-секретарь Бориса Ельцина Сергей Медведев рассказал, как Ванга предсказала победу на выборах и попросила президента России беречь сердце. После у руководителя страны случилось несколько инфарктов.

Журналист Сергей Косторной, близко знавший Вангу, вспомнил, как в 1995 году она предвидела пандемию коронавируса.

«Я ее спросил: «О каких страхах ты говоришь? Что это – чума? Какая-такая болячка?» Она ответила: «Ну, ты увидишь. Не дай бог это все перенести людям. От желтых людей она придет, а к ним из космоса», — рассказал мужчина.

Также в финале программы он поделился пророчествами Ванги на 2021 год. Не пропустите.

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