Образ с привкусом Востока: Брежнева вслед за Порошиной отметилась в модной косынке, повязав ее в форме чалмы

В этом сезоне вместо традиционных шапок женщины все чаще стали выбирать косынки. В пользу этого головного убора высказалась также стилист «Модного приговора» Илона Крил. Трендовое одеяние, к тому же, очень практично – подходит к любой верхней одежде и не портит прическу.

Актриса Мария Порошина уже сделала свой выбор в пользу модной косынки, она предпочла классический вариант, сочетав ее с тренчем.

Не смогла отказаться от стильного головного убора и певица Вера Брежнева, составив роскошный аутфит с белой шубой. Звезда повязала косынку в форме чалмы, отдав предпочтение небанальному мятному цвету в его припыленном варианте.

Ранее на шоу «Модный приговор» рассказывали, что зеленые тона в этом сезоне пользуются большой популярностью. Особенно актуальны, помимо мятного, изумрудный, малахитовый оттенки и цвета свежей травы, а также спелой груши.

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