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«Шапки портят укладку»: стилист «Модного приговора» посоветовала в этом сезоне носить косынки

Илона Крил заметила, что они отлично смотрятся с любой верхней одеждой.

«Шапки портят укладку»: стилист «Модного приговора» посоветовала в этом сезоне носить косынки
Стас Костюшкин с женой. Фото: instagram.com/stas_kostyushkin_official/

Стилист «Модного приговора» Илона Крил рекомендовала женщинам в этом сезоне присмотреться к косынкам, которые не только актуальны в настоящий момент, но и очень удобны.

«Шапки портят укладку и вписываются далеко не во все образы», — заметила эксперт в личном блоге.

А вот косынки, по ее мнению, обладают совершенно иными качествами. Они не приминают волосы, если их надеть свободно, не затягивая. Кроме того, отлично подходят и к пуховикам, и к шубам, и к пальто, и к плащам, и даже к платьям, жакетам и джинсам.

Любительницы элегантных образов также оценят их способность красиво сочетаться с перчатками и имиджевыми очками. Ну и еще один плюсик в пользу косынок – этот головной убор очень практичен, с успехом заменяя одновременно и шапку, и шарф. А когда косынку сбрасываешь на плечи в помещении, она еще и красиво смотрится на одежде.

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