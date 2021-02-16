Советовал стилист «Модного приговора»: Порошина облачилась в актуальную нюдовую косынку с тренчем

Илона Крил рекомендовала дамам заменить шапку на этот головной убор.

47-летняя Мария Порошина поддержала тренд на косынки. О том, что этот головной убор теперь актуален, рассказывала стилист «Модного приговора» Илона Крил.

Помимо модного вида она, по мнению эксперта, дарит массу преимуществ. К примеру, не портит прическу, заменяет собой сразу две вещи (шапку и шарф), отлично сочетается с любыми видами одежды. С косынкой можно составить как молодежный острый образ с пуховиком, так и утонченный, классический.

Актриса выбрала второй вариант, сочетав косынку с традиционным тренчем. Обе вещи оказались в нюдовых тонах. Плащ — в песочном оттенке, косынка — в припыленно-розовом.

«Восхитительно выглядите, Мария», «Какая вы всегда нежная, женственная, милая», «Мария! Вы самая красивая», «Романтичный образ», — прокомментировали лук звезды пользователи Сети.

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