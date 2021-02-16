«Ой, что будет!»: Утяшева кардинально сменила имидж и обзавелась челкой

С приближением весны многие звездные красавицы уже подумывают о том, чтобы сменить имидж. И первой преображению, как правило, подвергается стрижка. Накануне сразу две светские львицы были замечены в парикмахерских – они решились выстричь себе челку.

Прямой репортаж из кресла салона вела Ляйсан Утяшева. Девушка покрасила волосы в более светлый оттенок, сделала себе укороченное каре с прямым срезом и решилась на челку.

«Ой, что будет, что будет! Будет теперь Ляся с челкой», — сняла себя на видео в момент стрижки теледива.

За внешним преображением к бьюти-мастеру отправилась и модель Анастасия Решетова. Жгучая брюнетка не стала экспериментировать с цветом, зато сделала себе густую и ровную челку, которой осталась довольна.

Кстати, совсем необязательно прибегать к радикальным методам в погоне за столь модной челкой. Для этого существуют накладные пряди, которые в любой момент можно как надеть, так и снять. Полюбили новомодный аксессуар, к примеру, Наташа Королева и Ольга Бузова.

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