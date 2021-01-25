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«Нужна новая гардеробная!»: Утяшева на шопинге выбрала строгий костюм-тройку и фиолетовое платье-комбинацию

Телеведущая недавно вернулась из продолжительного и насыщенного отпуска и поспешила обновить гардероб.

«Нужна новая гардеробная!»: Утяшева на шопинге выбрала строгий костюм-тройку и фиолетовое платье-комбинацию
Ляйсан Утяшева. Фото: instagram.com/liasanutiasheva/

Новогодние каникулы семейство Ляйсан Утяшевой и Павла Воли провело весело. Вместе с двумя детьми звезды сначала восстановили силы на Мальдивах, а после отправились в шумный Дубай, где отлично развлеклись. По возвращении домой Утяшева сразу же приступила к работе.

Чтобы как-то порадовать себя, Утяшева решила отправиться на шопинг. Пополнить гардероб девушка решила роскошным шелковым платьем-комбинацией в фиолетовом цвете, а также строгим костюмом-тройкой.

Ляйсан Утяшева
Ляйсан Утяшева. Фото: instagram.com/liasanutiasheva/

«Мне нужна новая гардеробная!», — решила теледива.

Дизайнер, у которого примерялась знаменитость, отметила, что Утяшева прекрасна в сером костюме. Сама гимнастка осталась в восторге от аутфитов.

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