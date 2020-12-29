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«С трендовой бахромой»: Решетова облачилась в черный кейп, дополнив образ кожаным беретом

Стилист Анастасия Пахолкова отметила, что аутфит получился многогранным за счет разных фактур.

«С трендовой бахромой»: Решетова облачилась в черный кейп, дополнив образ кожаным беретом
Анастасия Решетова. Фото: Global Look Press

Модель Анастасия Решетова этой осенью рассталась с бойфрендом, рэпером Тимати. Вместе они прожили несколько лет, год назад у девушки родился первенец. Почему пара распалась, поклонники гадают до сих пор. Однако вскоре после развода стало известно, что музыкант будет героем нового сезона шоу «Холостяк». И многие расценили расставание как попытку пиара.

К тому же Тимати часто замечают с Решетовой. Объясняет пара это тем, что наследник не должен оставаться без внимания отца. Сейчас Юнусов на съемках проекта в Дубае, и девушка с сыном одна.

Анастасия Решетова
Анастасия Решетова. Фото: instagram.com/volkonskaya.reshetova/

Периодически Решетова устраивает фотосессии и выходы в свет. На этот раз она облачилась в пальто-кейп с трендовой бахромой, а в качестве головного убора выбрала кожаный берет. Стилист Анастасия Пахолкова отметила: сочетание разных фактур делает образ интересным.

«Анастасия Решетова выбрала для образа черный кейп с трендовой бахромой, дополнив аутфит кожаным беретом.

Двубортная верхняя одежда всегда добавляет маскулинности и элегантности, а рукава, выглядывающие из разрезов, выступают в роли некоего аксессуара, который можно поменять в зависимости от настроения.

Такое сочетание фактур сделало образ не плоским, а многогранным», — отметила имиджмейкер.

Справка Teleprogramma.pro

Анастасия Пахолкова — имидж-стилист, персональный шопер, онлайн-консультант по стилю. Прошла обучение в школе Restyle studio.

Анастасия Пахолкова
Анастасия Пахолкова. Фото: личный архив

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