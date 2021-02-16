Весенняя: дочка Малинина в яркой жилетке в стиле колор-блок и черной кепи отметилась на прогулке

Александр Малинин и его третья жена Эмма недавно отметили 31-летие со дня свадьбы. Певец и бизнес-леди считаются одной из крепких и гармоничных пар шоу-бизнеса и имеют армию фанатов. Более того, из 20-летние дети – близнецы Фрол и Устинья, — также находятся под пристальным вниманием публики, и каждый их шаг на виду.

Именно поэтому Малинин когда-то принял решение уехать их страны в Германию. Сейчас они с женой живут в Мюнхене, в их дочка Устинья перебралась в Лондон, поскольку поступила в Королевскую академию музыки. Девушка обучается оперному пению, демонстрирует большие успехи и подает большие надежды.

К тому же, Устинья – невероятно красивая и стильная девушка. Она активно ведет микроблог, где делится секретами своей красоты, публикует видео с выступлений, а также демонстрирует свои аутфиты.

Накануне в Лондоне выдался солнечный денек, и Устинья поспешила поймать его в объектив камеры. Девушка позировала на одной из улиц столицы с собачкой. Модница облачилась в меховой жилет в стиле колор-блок и черную кепи. Стройные ноги красавицы подчеркнули черные колготки.

Кстати, мама Устиньи, 58-летняя Эмма Малинина тоже обладает тонким вкусом и безупречным чувством стиля. Сразу видно, от кого дочка унаследовала любовь к моде.

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