«И в горе, и в радости»: Александр Малинин запечатлел красавицу-жену без макияжа

Более 30 лет назад Александр Малинин решил связать свою жизнь с врачом по образованию – Эммой. Позже у супругов родились двойняшки – Устинья и Фрол, которым в этом году исполнилось по 20 лет. Артист не скрывает, что души не чает в своей жене. Он изо дня в день публикует с ней фотографии в своем Instagram. На этот раз Александр поделился с фанатами снимком, на котором запечатлелся с супругой, которая была и вовсе без макияжа.

«И в горе, и в радости, и в карантине!! А как вам удается сохранять баланс чувств в вашей семье?!» — написал Малинин.

Фанатам певца понравился семейный снимок.

«Фото прелесть! Вы замечательные! Будьте счастливы! Берегите друг друга», — писали пользователи Сети.

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