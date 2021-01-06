«С головы до пят!»: 58-летняя жена Малинина раскрыла секрет своей молодости и красоты

Александр и Эмма Малинины являются одной из самых ярких пар шоу-бизнеса. Семья музыканта уже давно живет в Европе, там же учатся из дети, близнецы Фрол и Устинья. Эмма Малинина активно делится в своем микроблоге новостями из семейной жизни, и каждое ее появление в Instagram вызывает у многих подписчиков восторг – в свои 58 лет возлюбленная музыканта выглядит очень свежо и молодо, обладает отличной фигурой и безупречным чувством стиля.

Недавно жена Малинина рассказывала, как составляет свой гардероб, чтобы всегда выглядеть модно и необычно. А на этот раз Эмма решила поделиться с девушками секретами ухода за своей кожей.

«Будет целая серия полезных постов об уходе – с головы до пят», — пообещала раскрыть свои бьюти-тайны Эмма Малинина.

Светская львица подчеркнула, что вечерний этап ухода за кожей лица для нее – один из важнейших. Какой бы уставшей Эмма ни была, она всегда находит в себе силы, чтобы очистить кожу перед сном.

«Сначала мягко снимаю молочком все, что осталось на лице, даже если использовала минимум косметики. Потом протираю лосьоном. Затем массажной щеточкой делаю легкий скраб – у меня много разных. Скрабы помогают коже лучше дышать, делают ее естественно сияющей», — поделилась Эмма.

После этого красавица делает массаж с кокосовым маслом. «Кровоток восстанавливается, утром никогда нет отеков. И это все – ложусь просто с чистым лицом. Никаких ночных кремов», — отмечает жена музыканта.

К ночным кремам у Эммы Малининой предвзятое отношение. Она обходится без них, считая, что кожа должна оставаться свободной в темное время суток.

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