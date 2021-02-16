«Орешки просто огонь!»: Нюша под пальмой подразнила поклонников упругими ягодицами в купальнике

Мальдивы этой зимой вышли в топ самых популярных звездных курортов. Там побывали многие отечественные селебрити – Ольга Бузова, Полина Гагарина, Мария Горбань, Ирина Дубцова, Ксения Бородина, Ляйсан Утяшева и многие другие. Поспешила оказаться на райском острове и певица Нюша. Звезда улетела в отпуск вместе с мужем, дочкой и пасынком.

За недели, что провела Нюша под ласковым мальдивским солнышком, ее тело приобрело шоколадный оттенок. Чтобы подчеркнуть контраст, певица облачилась в бикини и запечатлелась в нем, позируя на фоне морского пейзажа под пальмой.

Ракурс певица выбрала пикантный. Перед поклонниками она повернулась вполоборота, подразнив упругими бедрами и стройной фигурой. Естественно, равнодушных в комментариях практически не нашлось.

«Красотка», «Нюшечка, ты просто шикарна», «Фигура огонь», «Не знаю что красивее природа или Вы», «Фигура высший пилотаж», «Оч аппетиная девчуля))) очаровательная», «Орешки просто огонь», — написали фолловеры.

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