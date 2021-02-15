Нереальная красота: Сивов устроил Нюше свидание на острове, где состоялась их тайная свадьба

Нюша долгое время ничего не рассказывала о личной жизни. Поклонники помнят, как она встречалась с Егором Кридом, но их роман оказался скоротечным. Потом певица объявила о помолвке. Ее избранником стал Игорь Сивов. Они тайно сыграли свадьбу на Мальдивах в 2017 году. А спустя год у них родилась дочка Симба.

Недавно Нюша снова приехала на райские острова. Несколько недель она отдыхала с семьей, загорала и купалась в океане. Девушка наслаждалась отдыхом. А в День святого Валентина Сивов устроил ей сюрприз. Он привез жену на тот самый остров, где они клялись друг другу в любви и верности. В соцсети он поделился кадрами, на которых девушка осматривает просторную виллу. При этом в руках звезда держала букет цветов.

А вот вечером Нюша устроила романтический ужин. Они с возлюбленным насладились атмосферой острова. Девушка облачилась в облегающее черном платье, подчеркнувшее ее бюст. Она собрала волосы в пучок, показав изящную шею.

«Привез любимую, спустя несколько лет, на место, где состоялась наша свадьба, остров Finolhu, ощущения невероятные», — написал Игорь.

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