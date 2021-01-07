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Ярко и зажигательно: Гагарина в мини-платье из золотой бахромы дала концерт на Мальдивах

Певица в рождественскую ночь устроила настоящий праздник отдыхающим.

Ярко и зажигательно: Гагарина в мини-платье из золотой бахромы дала концерт на Мальдивах
Полина Гагарина. Фото: Global look press

Многие звезды свои новогодние каникулы проводят в жарких странах. Полина Гагарина с сыном и дочкой тоже улетела на райские острова. Несколько дней звезда наслаждается летом и теплым океаном, отправляя поклонникам фотографии с отпуска.

В Сочельник певица дала концерт на Мальдивах. Гагарина решила поздравить отдыхающих с православным праздником и выступила на сцене местного отеля. Звезда облачилась в мини-платье из золотой бахромы и исполнила свои знаменитые хиты.

 

К слову, на Мальдивах отдыхают Ляйсан Утяшева с мужем и детьми, Ольга Бузова с бойфрендом, Настасья Самбурская, Ирина Дубцова. Кто-то из них встретил Новый год на острове, а кто-то прилетел позже.

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