Оделись в одной гамме: Стеша Маликова запечатлелась с моложавой мамой на отдыхе

Дмитрий Маликов не скрывает, что у него очень дружная семья. Певец уже почти 30 лет живет с Еленой Изаксон. Пара воспитала дочку Стефанию. Лишь после ее рождения они поженились. А в 2018 году суррогатная мама выносила для них сына Марка. Теперь артист вновь познает радость отцовства. Его старшая наследница уже учится на четвертом курсе МГИМО и занимается собственным бизнесом. При этом девушка любит нянчиться с братом.

На днях Стеша отметила день рождения. Она отпраздновала 21-летие в ресторане с друзьями и родными. Девушка находилась в приподнятом настроении, танцевала и веселилась. А 14 февраля в звездной семье снова настал праздник. На этот раз день рождения отметила жена Маликова. Елена Изаксон не стала рассказывать, как провела день.

Однако фото с ней опубликовала дочка. В кадре они позировали на пляже. Наследница артиста предстала в джинсовых шортах и голубой футболке. В одной цветовой гамме с ней была и именинница. Она выбрала небесный брючный костюм.

«Когда я прихожу домой, первый вопрос, который я задаю: „а мама дома?“. Просто потому что, когда она дома, на душе сразу тепло и спокойно. Я тебя очень люблю, мамуля! С днем рождения, мой самый лучший друг», — написала Стеша.

Поклонники поразились тому, как молодо выглядит жена Маликова в 58 лет. Также многих поразило сходство мамы и дочки. «Очень красивая мама, а ты вся в нее», «Как приятно на вас смотреть, радоваться вашей красоте и взаимопониманию», «Какая же она прекрасная! Счастье ей и любви с папой на долгие-долгие годы», «Вы все водолеи? Наверное много общего в чертах характера у вас всех!», «Вы обе очень красивые, и я уверенна, что не только снаружи, но и внутри 100%!», «Безумно похожи», «Словно сестры», — прокомментировали пост подписчики.

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