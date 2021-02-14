«Любимая доченька»: Стеша Маликова в атласном платье Барби устроила праздник в честь 21-летия

Дмитрий Маликов прославился не только как певец, но и как прилежный семьянин. Он состоит в браке с Еленой Изаксон. У пары есть двое детей. Старшая дочка Стефания давно выросла и учится в МГИМО. Более того, девушка год назад занялась собственным бизнесом. А вот сыну артиста Марку недавно исполнилось три года. Январь и февраль для звездной семьи очень насыщенные, так как у них дни рождения идут практически друг за другом.

13 февраля настала очередь Стеши отмечать взросление. Наследница Маликова с утра встретилась с подругами. Они посидели в кафе в центре Москвы, а потом покатались на коньках. А вот вечером девушка закатила полноценную вечеринку. Она собрала за отдельным столиком родных. также поздравить ее пришли близкие друзья. Именинница облачилась в черное платье в стиле Барби. Атласный наряд с пышными рукавами и короткой юбкой подчеркнул ее ноги. Она распустила волосы и дополнила образ крупными аксессуарами.

«С днем рождения, любимая доченька», — поздравил ее папа.

А вот позже Стеша задула свечи на торте, который вынесли в зал. Она второй раз за день загадала желание. Гости поздравили ее с 21-летием.

После этого Маликова переоделась в платье-бютье со шлейфом. Она также надела шпильки и стала танцевать и веселиться. В этот вечер девушка почти не сидела за столиками, предпочитая наслаждаться общением и атмосферой веселья. К слову, еще недавно в Москве были запрещены массовые мероприятия, но с недавних пор ограничения связанные с пандемией стали постепенно отменять.

Поклонники восхитились тем, как выглядит дочка Маликова. Многие отметили, что она похорошела и стала еще больше похожа на свою маму.

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