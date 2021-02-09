«В пещере горного короля»: Лиза Галкина в брюках с лампасами сыграла на фортепиано для мамы и папы

Максим Галкин показал, как уже неделю проходят его вечера дома. Семилетняя наследница берет музыкальные уроки у мамы.

Алла Пугачева вырастила дочку Кристину Орбакайте, которая уже подарила ей внуков. А вместе с Максимом Галкиным она теперь заботится о двойняшках Лизе и Гарри. Семилетние малыши пошли в школу в минувшем году. Они любят резвиться в саду и помогать родителям по дому. Дочка Примадонны не только любит наряжаться как мама, но и готовить. А с недавних пор она все чаще садится за рояль.

В Новый год Владимир Пресняков играл вместе с Гарри на музыкальном инструменте. Их музыкальная импровизация всех гостей покорила. А теперь Галкин решил показать, как уже неделю проходят его вечера. Оказалось, что Лиза берет музыкальные уроки у мамы и учит композицию норвежского композитора Эдварда Грига. В соцсети артист опубликовал видео, где девочка в брюках с лампасами и черном джемпере играет мрачную мелодию на фортепиано в замке.

«Самое сложно», — предупредила она. «И самое сложно», — добавила Лиза. «Правильно сыграла?» — уточнил Максим у дочки. «Честно, все правильно», — заверила она в ответ. «Мама, правильно она сыграла?» — переспросил он у Пугачевой. «Честно, я правильно все сделала! Давайте тогда еще раз, если вам неправильно сыграли! Вот видишь, это последнее», — отметила малышка.

К роялю подошла Алла Борисовна в мятной рубашке в клетку. А также брат девочки, который стал кривляться и показывать язык.

«Ну Гарри!» — посрамил его Галкин. «Правильно», — оценила игру дочки Примадонна. «Ну я же говорила», — радостно объявила Лиза.

«Григ. Последнюю неделю я каждый вечер оказываюсь в пещере горного короля», — признался артист.

Поклонники пришли в восторг от умений дочки звездной пары. Многие восхитились ее игрой и даже назвали талантливой. «Какая Лизочка умничка», «Какая молодчинка, старается!», «Какие всесторонне развитые дети, приятно смотреть», «Ох. Как я таю от детей за инструментом», «Глазками так посмотрела Лиза — одобрят или нет», «О, Лизвета уже занимается фортепиано! Умничка, какой старательный ребенок! Успеха!!!», «Произведение сложное», «Творческая натура», — прокомментировали пост подписчики.

Смотрите также: