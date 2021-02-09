«Считаю счастье»: Водянова подловила младшего сына от Арно в пижаме за общением с собакой

Наталья Водянова давно живет во Франции. Она не только продолжает строить карьеру топ-модели, но и заботится о пятерых детях. О первого брака у нее есть Лукас, Нева и Виктор. А нынешнему мужу девушка подарила двоих сыновей Максима и Романа. Они все вместе живут в просторном особняке в Париже. Бизнесмен с теплотой относится ко всем детям своей избранницы. К слову, они вместе уже 10 лет, но лишь в минувшем году сыграли свадьбу.

После новогодних каникул Наталья вернулась к работе. Она посещает модные показы и ездит на деловые встречи. Однако выходные модель всегда посвящает близким. Не так давно в звездной семье появился еще один питомец. Теперь супруги заботятся не только о коте Галилео, но и о собаке по кличке Кофе. Пес стал любимцем детей и самого Арно. Накануне Водянова подловила младшего сына за интересным занятием.

Мальчик залез в дом собаки, за специальное ограждение у стеклянной двери особняка. Он сидел в голубой пижаме рядом с Кофе.

«Считаю счастье», — заявила Наталья. «Что же это за чудеса творятся», — отметила она.

Поклонники поразились тому, каким большим стал Роман. Четырехлетний мальчик порой выходит в свет с мамой, но его лицо она пока не показывает. «Прелесть просто», «Дети со всеми находят общий язык», «Милота дня», «И я бы залезла туда», «Это настоящая дружба», «Какой он уже большой», «Прекрасные моменты», — прокомментировали пост подписчики.

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