«По-восточному»: Орбакайте в кимоно встретила китайский Новый год с зятем и стилистом Пугачевой

Год Быка окончательно вступил в свои права — накануне по восточному календарю наступил Новый год. И многие звезды решили отметить это событие, устроив застолье. Телеведущая Юлия Барановская, например, позаботилась о том, чтобы весь ее дом был украшен вазами с сакурой, а в полночь члены семьи и приглашенный друзья запустили в небо китайские фонарики.

Отметила Новый год Быка и старшая дочь Аллы Пугачевой. Кристина Орбакайте вместе с мужем Михаилом Земцовым наведались в гости к стилисту Примадонны Игорю Гуляеву, с которым дружат очень давно.

Орбакайте нарядилась соответствующе празднику — она облачилась в кимоно, сделала укладку в китайском стиле, заколов волосы палочками.

«Решили проводить Крысу и встретить Быка, по-восточному», — подписала красочные снимки Орбакайте.

При этом певица вместе с зятем и стилистом Пугачевой позировали, сложив руки намасте, как бы приветствуя Новый год Быка.