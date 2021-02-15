Леди в тренде: Каменских вслед за Орбакайте подчеркнула стройность ног модными джинсами с лампасами

Эвелина Хромченко не раз высказывалась о брюках с лампасами. По заверению ведущей шоу «Модный приговор» на Первом канале, боковая прошивка по шву моментально превращает вполне бытовой образ в статусный. Ведь эти полоски пришли к нам из форменной одежды, что неизменно навевает определенные мысли и ассоциации.

Кроме того, лампасы сейчас в моде и не собираются терять свою популярность еще долгие годы. По словам стилиста, они никогда не исчезнут из гардеробов женщин. Это вечная классика, в которую дамы могут смело инвестировать.

Мало того, лампасы облают еще одним приятным для многих качеством: они визуально вытягивают силуэт, зрительно делая ноги чуть стройнее. В настоящий момент полоску дизайнеры делают не только по боковым швам классических брюк, но и переносят на жакеты, которые идут в комплекте, и пришивают на джинсы.

Модную модель уже успела оценить Кристина Орбакайте, а теперь вслед за певицей тренд решила поддержать и Анастасия Каменских. Девушки выбрали модели с прошивкой разной ширины. Дочь Аллы Пугачевой предпочла тонкие лампасы, а жена Потапа — широкие.

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