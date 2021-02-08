Стильная семья: Орбакайте вслед за Пугачевой подчеркнула стройность ног брюками с лампасами

Хромченко в эфире «Модного приговора» рекомендовала женщинам присмотреться к одежде с полосками по шву.

Эвелина Хромченко на Первом канале в эфире проекта «Модный приговор» обратила внимание женщин на одежду с лампасами. По словам стилиста, прошивка по боковым швам сейчас в тренде, мало того, она никогда не уйдет из гардеробов дам. Так что актуальные наряды можно покупать на долгие годы, выбирая самые качественные варианты.

Как говорит ведущая, лампасы сразу же делают образ стильным, кроме того, они вытягивают силуэт. Тренд на лампасы поддержала вся семья Аллы Пугачевой в ее женском составе. Примадонна регулярно посещает светские рауты в модных костюмах.

Младшая дочь певицы Лиза Галкина тоже любит лампасы, в ее модном арсенале далеко не один такой наряд.

Теперь же в актуальных джинсах с лампасами отметилась и Кристина Орбакайте, она выбрала облегающую модель, которая подчеркнула стройность и длину ее ног.

Смотрите также