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«Сахарная»: дочь Ренаты Литвиновой показала белое тело в бикини, выскочив босиком на снег

19-летняя девушка не меньше знаменитой матери любит эпатировать публику.

«Сахарная»: дочь Ренаты Литвиновой показала белое тело в бикини, выскочив босиком на снег
Рената Литвинова. Фото: Global look press.

Красавица-дочь Ренаты Литвиновой, 19-летняя Ульяна Добровская, неожиданно для многих выросла и стала настоящей красавицей, унаследовав от нее приятную внешность, артистизм и желание эпатировать публику.

Ее фото топлес в подвязках уже успело наделать много шума. Однако оно заслужило безусловного одобрения матери. «Когда, если не в 19 лет?» — вопросила знаменитая блондинка.

Теперь же девушка решила показать себя во всей красе в черном бикини. Но не просто так, а запечатлевшись на снегу босиком. На фоне зимнего полотна ее лишенная загара фигура стала выглядеть еще бледнее.

«Сахарная», «Холодно же», «Красота», «Нечего сказать кроме слов: «Невероятно красивая!», «Волшебная», «Морозко ждет», «Очень красивая», «Огонь», — прокомментировали кадр фолловеры.

Напомним, девушка родилась во втором браке Ренаты Литвиновой с бизнесменом Леонидом Добровским. Ульяна училась в Париже и Лондоне, снимается в кино.

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