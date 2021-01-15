«Девочка созрела»: дочь Литвиновой в голубых трусиках с подвязками запечатлелась топлес на шариках

Ульяна Добровская, которой всего 19 лет, выросла настоящей красоткой.

Актриса Рената Литвинова в Instagram разместила снимок своей единственной дочери девятнадцатилетней Ульяны Добровской. Девушка на кадре расположилась на розовых шариках. Она запечатлена топлес в голубых кружевных трусиках с подвязками. Снимок получился очень чувственным и, безусловно, откровенным.

«Когда, если не в девятнадцать?» — подписала кадр Рената Литвинова.

«Все логично. Особенно, если позволяют возможности и данные», «Лиха беда начало. Но почему только в девятнадцать? Красивое тело можно показывать в любом возрасте», «Роскошь и просто восхитительно», «Девочка созрела», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что свою единственную наследницу Рената Литвинова родила в 2001 году. Отец девушки бизнесмен Леонид Добровский. В 2007 году актриса развелась с предпринимателем. Об Ульяне известно, что она обучалась в Париже и Лондоне. Освоила французский и английский языки. Девушка унаследовала артистичность матери и уже была задействована в нескольких фильмах.

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