«Мои девочки»: Николаев на День влюбленных запечатлелся с обеими дочками и женой

В настоящий момент композитор вместе со своей семьей гостит у старшей наследницы.

61-летний Игорь Николаев – счастливый папа двух дочек. Младшей Веронике всего 5 лет, а вот старшей Юле – уже 42, она на 4 года старше жены народного артиста Юлии Проскуряковой.

К слову, молодая избранница композитора великолепно ладит с наследницей мужа от первого брака, каждый год Проскурякова вместе с супругом наведывается к ней в гости в Майами. Нужно заметить, что обе дочери Николаева – личности творческие и разносторонние. Юлия, к примеру, работает в медицине, но при этом пишет песни, увлекается верховой ездой.

Вероника тоже пошла в отца и уже сейчас сочиняет музыку и стихи. Кроме того, она подхватила увлечение своей сестры и начала во Флориде осваивать конный спорт. Получается у нее весьма неплохо. Буквально на третьем занятии она стала уверенно держаться в седле.

На День святого Валентина Игорь Николаев запечатлелся со своими обеими дочками и женой, дамы при этом постарались одеться в одном стиле, отдав предпочтение красному цвету.

«С Днем влюбленных! Люблю вас, мои девочки! Счастья вам и Божией защиты везде и всегда!» — обратился артист к своим наследницам и супруге.

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