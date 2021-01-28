«Смотрите все на сцену!»: дочь Николаева устроила в Майами танцы под собственную песню

Пятилетняя дочь Игоря Николаева Вероника пошла по стопам своих родителей. Она не только успела выступить в нескольких новогодних передачах, спев с ними на одной сцене, но и увлеклась сочинением песен и музыки. И даже у Деда Мороза попросила достаточно прагматичное чудо – чтобы ее песни крутили по радио. Вполне возможно, если такими темпами малышка будет и дальше светиться на телевидении, ее мечта сбудется.

Сейчас звездная семья отдыхает в Майами, где живет старшая дочь композитора Юлия. Отсюда он поделился видеокадрами с младшей наследницей, которая даже на отдыхе не забывает про свое увлечение. Народный артист снял ее как раз в момент сочинительства. В кадре юная артистка все время вместо словосочетания «скрипичный ключ» забавно произносит «скирпличный ключ».

«Вероника сочиняет песню про скрипичный ключ, правда, слово непростое, но мы справимся! Лично для меня главная строчка: «Смотрите все на сцену — вот она!!!» — прокомментировал клип Игорь Николаев.

Смотрите также