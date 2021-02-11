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«Уверенно держится в седле»: Николаев подловил маленькую дочь в розовом шлеме верхом на коне

Пятилетняя Ника увлеклась верховой ездой.

«Уверенно держится в седле»: Николаев подловил маленькую дочь в розовом шлеме верхом на коне
Игорь Николаев с женой Юлией Проскуряковой и дочкой Никой. Фото: instagram.com/igor_nikolaev_music/

Игорь Николаев в компании жены Юлии Проскуряковой и дочери Вероники навестил свою старшую наследницу во Флориде. Юлия уже много лет живет в Майами, работая врачом, а также занимаясь написанием песен. Отец навещает свою родственницу довольно часто, а его молодая жена давно сдружилась с ней, ведь они почти одного возраста (супруга чуть старше).

В теплом городе на морском побережье звездная семья обычно проводит далеко не одну неделю, так происходит и сейчас. Композитор задержался, а чтобы не терять время зря, стал прививать своей пятилетней дочке новое хобби – верховую езду.

«Всего третье занятие, а Ника уже переходит с шага на рысь, уверенно держится в седле и берет маленькие препятствия! Переживаю и горжусь! Скоро покажу видеосюжет!» — сообщил он своим фолловерам.

На обнародованных снимках малышка действительно выглядит довольно решительно, прямо держа спину на корпусе красивого животного. У девочки даже хватило смелости немного попозировать своему отцу, кокетливо наклонив головку в розовом девичьем шлеме.

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