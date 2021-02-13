С коляской под рукой: Савельева в дутом пуховике цвета «мокрый асфальт» отправилась гулять с сыном

Саша Савельева уже десять лет состоит в браке с Кириллом Сафоновым. Выпускница «Фабрики звезд» всегда пользовалась повышенным вниманием у мужчин. При этом певица о личной жизни почти не рассказывала долгое время. Примечательно, что сначала пара не думала о детях, так как у актера есть дочка от первого брака. Но несколько лет назад они все же стали пытаться обзавестись наследниками. В 2019 году артистка стала мамой — она родила сына Леона.

Свою беременность Саша скрывала. Позже она призналась, что роды были непростыми. Однако теперь певица с радостью заботится о наследнике, хоть и прячет его лицо от посторонних глаз. 13 февраля девушка решила отправиться на прогулку. она облачилась в дутый пуховик цвета мокрый асфальт и шапку с шарфом в тон. Монохромный образ дополнили солнцезащитные очки в стиле ретро.

«Я люблю зиму. Я люблю зиму», — повторяла она.

Как оказалось, Савельева гуляла с сыном. Однако катить коляску по сугробам, которые появились на улицах столицы за одну ночь, оказалось очень сложно.

«Ну, собственно говоря, наверное мы пойдем домой, потому что с коляской никуда невозможно добраться, даже с такими большими колесами. Просто посмотрите, сугробы», — пояснила она.

К слову, в этот день певица Валерия отметилась с лопатой. А Лера Кудрявцева показала, как ее двухлетняя дочка откапывает двор после снежной вьюги.

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