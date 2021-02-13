«Давай, Маш! Помогай!»: Кудрявцева запечатлела, как двухлетняя дочка откапывает двор с Макаровым

В Москве произошел сильный снегопад. 13 февраля не только обычные люди, но и звезды взяли в руки лопаты. Муж Леры Кудрявцевой вместо тренировки расчищал выезд со двора.

Лера Кудрявцева лишь недавно вернулась на работу. Начало года стало для нее сложным испытанием. Сначала 49-летняя телеведущая боролась с коронавирусом. Ей пришлось несколько недель находится в самоизоляции в квартире в Москве, чтобы не пересекаться с родными. Только она вернулась в загородный дом, как неудачно упала и сломала крестец. На восстановление ей понадобиться несколько месяцев.

Но пока Лера старается изредка ездить на съемки, а также она устраивает прогулки с двухлетней дочкой Марией. Звездная семья 13 февраля встретила утро также, как и другие жители Москвы и Подмосковья. За ночь выпало столько снега, что пройти по улицам оказалось сложно, а машины превратились в сугробы. Игорь Макаров вышел с лопатой во двор, чтобы расчистить территорию. Кудрявцева запечатлела, как ему помогает маленькая дочка.

Девочка была облачена в синий комбинезон с принтом и розовую шапку. Маленькой лопатой она разгребала снег, как и папа.

«Давай, Маш! Помогай!» — подбадривала малышку телеведущая.

Чтобы было хорошее настроение, супруги включили музыку. Поклонники восхитились семейной идиллией. Снежный коллапс не только не испортил им утро, но и еще больше сплотил пару. «Какая миленькая», «Главная помощница», «Вот и тренировка, бесплатно, на свежем воздухе», «Красота то какая», «Москва снежная, как тортик нежная», «Машенькая чудесная», «Помогает папе», «Лера, у вас чудо семья», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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