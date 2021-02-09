Саша Савельева в леопардовом платье с декольте покрасовалась перед Кириллом Сафоновым

Бывшая солистка «Фабрики» принарядилась не только для фотосессии, но и для мужа.

Саша Савельева многим полюбилась еще со времен «Фабрики звезд». Кудрявая блондинка позже стала любимицей публики и солисткой группы «Фабрика». Однако сердце девушки в 2010 году завоевал актер Кирилл Сафонов. Долгое время они жили вдвоем и не думали о детях, так как у артиста есть дочка Анастасия от первого брака. А в 2019 году после многочисленных попыток стала мамой и Саша. Она родила сына Леона.

Теперь девушка заботится о наследнике. При этом она быстро вернулась в форму и продолжает следить за своей внешностью. Певица не скрывает, что любит наряжаться. Так, 9 февраля она устроила фотосессию прямо у себя дома. Девушка нарядилась в леопардовое платье из легкое ткани с глубоким декольте. Прическа с локонами и челкой дополнила образ. От макияжа артистка предпочла отказаться. Наряд подчеркнул ее точеные формы.

Савельева покрасовалась в женственном образе перед Сафоновым. Актер залюбовался своей женой. Поклонники тоже пришли в восторг от ее наряда. «Саша — красотка!», «Прекрасное платье», «Муж явно заинтересовался», «Девушка прекрасная», «Ох, вот это наряд», «Кирилл удивлен и воодушевлен», «Ммм, как мне нравятся ваши образы», «Женственностью пышите», «Такая худа, а вроде только родили», — прокомментировали пост подписчики.

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