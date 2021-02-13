«Пожилая Лобода оторвала зад и пустилась в пляс»: Дмитрий Нагиев оценил танец певицы

Новый, восьмой по счету сезон музыкального шоу «Голос. Дети» стартовал на Первом канале. В кресле наставников – Светлана Лобода, Егор Крид, рэпер Баста, на сцене – бессменный ведущий Дмитрий Нагиев. Помогает за кулисами шоумену актриса Агата Муцениеце. Премьера шоу, по традиции, началась со слепых прослушиваний.

Само собой, не к каждому из юных певцов поворачивались звезды. Для одной из девочек это стало настоящей драмой – малышка не смогла сдержать слез. Чтобы поддержать ее, Лобода присоединилась к ней на сцене и пустилась в пляс.

За кулисами девочку поджидал Дмитрий Нагиев. Шоумен попытался остановить потоки слез, которыми девочка заливалась от обиды. И попытался поддержать ее:

«Плакать тут вообще нечего. Ты видела еще, чтоб на чьем-то выступлении зал плясал? Чтобы пожилая Лобода оторвала зад от кресла и пустилась в пляс на костылях? Ни у кого этого не было, только у тебя!».

Надо сказать, что слезы лить девочка перестала. А Нагиев отметил, что расстраиваться малышке вовсе не стоит: «Самое дорогое для нас, для артистов, когда мы можем нравиться зрителю. Конкурсная программа да, тебя не взяли в конкурс, и чего? Зато тебя зритель полюбил с первого раза!».

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