«Я настойчиво отвечала отказом»: Лобода — о своем возвращении в детский «Голос»

В начале февраля на Первом канале стартует восьмой сезон шоу «Голос. Дети». Уже известны имена наставников – это Василий Вакуленко, то есть рэпер Баста, Светлана Лобода и впервые в кресле – Егор Крид.

Лобода пропустила предыдущий сезон детского конкурса как наставник. Однако, на этот раз решила вернуться. И объяснила это так:

«Мне неоднократно поступали предложения занять кресло наставника снова, но я настойчиво отвечала отказом. Детская психика — тонкий инструмент. А для меня — это огромная ответственность. Но за последнее время я получила такое количество писем от родителей и детей с просьбой вернуться, что вы просто не оставили мне выбора!», — призналась звезда.

Лобода пообещала потенциальным участникам и тем юным звездочкам, которые попадут именно к ней в команду, сделать все, чтобы защитить их хрупкий талант, быть не только наставником, но и другом.

Ведущими нового сезона детского «Голоса» будут Дмитрий Нагиев и Агата Муцениеце.

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