«Преследует меня уже не первый год»: Нагиев на «Голосе» пожаловался на Муцениеце

На Первом канале состоялась премьера восьмого сезона музыкального проекта «Голос. Дети». Наставниками на этот раз стали Светлана Лобода, Василий Вакуленко, он же – рэпер Баста, и впервые в кресле – Егор Крид.

Бессменным ведущим телепроекта является Дмитрий Нагиев. На детском «голосе» ему помогает Агата Муцениеце. И представляя свою коллегу, шоумен вдруг признался:

«Она сделала копию ключей нашей студии и преследует меня уже не первый год!», — представляя актрису, заявил Нагиев.

Агата Муцениеце появилась на сцене в стильном комбинезоне лилового цвета из экокожи. Актриса была счастлива снова занять место среди талантливых детей и помогать им осваиваться на конкурсе. Стартовал новый сезон, по традиции, со слепых прослушиваний.

Смотрите также