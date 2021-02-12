«Он не скупится»: Тимати купил самое роскошное кольцо в истории «Холостяка»

Настала пора напомнить, что грядущей весной телезрителей ждет самый обсуждаемый и яркий сезон шоу «Холостяк». Ажиотаж вокруг проекта колоссальный, ведь на этот раз в роли завидного жениха окажется «золотой ребенок» рэпер Тимати.

Тимур Юнусов — музыкант, продюсер, бизнесмен — его имя не исчезает из новостей и из списка Forbes уже много лет. Богатство и успех идут с ним рука об руку, не принц по крови, но может подарить любой девушке настоящую сказку.

Съемки восьмого «Холостяка» проходят в солнечном Дубае. Зрители увидят Тимати таким, каким он редко предстает перед камерами: романтик и настоящий мужчина, готовый совершать красивые поступки ради милых дам.

«Он не скупится на красивые ухаживания и поистине роскошные подарки, а кольцо, которое он приобрел для финала шоу, стало самым дорогим за всю историю проекта!» — рассказали организаторы.

Кастинг в этот сезон «Холостяка» побил все рекорды: заявки на участие прислали около 40 тысяч девушек со всего мира. Некоторым будущим участницам Тимур разослал личные приглашения на съемки — такой жест был исполнен мужчиной впервые за всю историю шоу.

Премьера восьмого сезона шоу «Холостяк» — уже скоро на канале ТНТ.

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