«Всплакнет Егор Крид»: Тимати прокомментировал свое участие в шоу «Холостяк»

Накануне стало известно, что рэпер Тимати стал героем восьмого сезона романтического реалити «Холостяк». Телеканал ТНТ раскрыл имя жениха во время кастинга участниц впервые за всю историю проекта. На новость отреагировали сразу несколько звезд. Бывшая девушка Тимура Юнусова, модель Анастасия Решетова, например, заявила, что не сойдется с ним после этого шоу.

Затронула «холостяцкая» тема и другую звезду реалити-шоу – Егора Крида. Друг и по совместительству бывший подопечный Тимати поиронизировал над коллегой. Сам же Юнусов, спустя сутки, после новости высказался:

«Я мог бы написать, что это будет самый крутой сезон в истории проекта, но боюсь где-то дома, одиноко всплакнет Егор Крид», — пояснил под постом Тимати.

К слову, статус «свободен» Тимур Юнусов приобрел месяц назад. Его гражданская жена, с которой артист был в отношениях пять лет, подтвердила витавшие с лета слухи о разладе в их семье. Но воспитывать сына пара продолжает вместе – они часто мелькают друг у друга в Instagram. И это дает повод заподозрить знаменитостей в пиаре. Об этом же, к слову, высказывалась и певица Слава. В эксклюзивном интервью Teleprogramma.pro артистка подметила, что не верит в расставании Тимати и Анастасии Решетовой. Так как между ними, по словам поп-дивы, царит полная гармония и любовь.