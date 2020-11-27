«Тимур понял, что это не шоу»: стартовали съемки нового сезона проекта «Холостяк» с рэпером Тимати

Музыкант уже успел встретиться с участницами реалити-шоу, которые будут бороться за его руку и сердце.

Восьмой сезон популярнейшего проекта телеканала ТНТ «Холостяк», съемки которого начались на днях в Дубае, обещает стать одним из самых рейтинговых и резонансных. Когда было рассекречено имя нового холостяка, разгорелся небывалый ажиотаж.

Заявки на участие в проект прислали более тридцати тысяч красавиц. Такого количества желающих не было за всю историю проекта. Рэпер Тимати уже успел познакомиться с девушками, которые были отобраны для участия в шоу «Холостяк».

Создатели проекта обещают, что в восьмом сезоне телезрителей ждет много нового. Главный герой получит возможность больше общаться с претендентками на его руку и сердце — будет несколько вечеринок и общих встреч, изюминкой шоу станут свидания на вылет. Делается ставка и на искренность Тимати.

«Как только начались съемки, Тимур понял, что это не шоу, а большая часть его жизни», — говорят продюсеры проекта «Холостяк».

Разумеется, в съемочный процесс внесены корректировки из-за пандемии коронавируса. Так, ранее планировалось, что ведущим шоу станет Дмитрий Кохно, но его пришлось заменить. Имя нового ведущего держится в секрете. Из-за болезни выбыла и одна из девушек, прошедших кастинг. В один из дней у красотки поднялась высокая температура, и несостоявшуюся участницу отправили домой к ее великому сожалению.

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