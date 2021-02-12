«Решил поберечь себя»: экс-ведущий «Контрольной закупки» Привольнов объяснил, почему ушел с Первого канала

Тележурналист теперь работает в дуэте с Лерой Кудрявцевой на НТВ.

В новом году на телеканале НТВ появился новый ведущий. Пару Лере Кудрявцевой на ток-шоу «Звезды сошлись» теперь составляет Антон Привольнов, известный телезрителям по таким проектам Первого канала, как «Контрольная закупка» и «Доброе утро».

40-летний Антон Привольнов стал героем авторского проекта «Загугли звезду» портала Teleprogramma.pro. Ведущий ответил на многие вопросы, включая и волнующий многих уход с Первого канала. Оказалось, что с какого-то времени Привольнову оказалось очень трудно вставать в три часа ночи, чтобы ехать в Останкино на «прямой эфир» будить всю страну.

«В какой-то момент я просто уже начал разваливаться. У меня, как у Шарика, «то лапы болели, то хвост отваливался». И чтобы не доводить дело до какой-то большой беды, я просто решил поберечь себя», — рассказал телеведущий.

Привольнов отметил, что с большим уважением относится к коллегам Первого канала за то, что в вопросе раннего подъема они оказались сильнее него. Но с собой не поспоришь – и он сделал выбор, приняв предложение от НТВ.

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