«В «Звезды сошлись» я пока слабое звено»: Антон Привольнов высказался о своей новой работе

Новый ведущий популярной программы на канале НТВ «Звезды сошлись» Антон Привольнов заявил, что ему пока еще незнакома публика, которая приходит на эфиры. Учится и узнает много нового он по ходу дела.

«Определенно, в «Звезды сошлись» я пока слабое звено и еще не в курсе, кто, зачем, почему и как. Но будем разбираться по ходу дела. Я давно хотел попробовать что-то новое, и жанр ток-шоу мне очень нравится. Я люблю слушать людей, причем гораздо больше, чем говорить, поэтому сразу согласился на предложение продюсеров». Антон Привольнов

Как отметил телеведущий, когда ему поступило предложение, то он спросил продюсеров, уверены ли они в своем выборе. Для него будет приятно, если во время эфиров ему удастся примирить конфликтные стороны или просто выслушать людей, у которых накопилось много проблем. По словам Антона Привольнова, в новой программе у него, скорее, миротворческая миссия. Себя он считает неконфликтным человеком, сообщает «МК».

Напомним, что первый эфир «Звезды сошлись» в новом году Антону Привольнову пришлось вести без своей коллеги Леры Кудрявцевой. Она получила серьезную травму и выбыла из строя на несколько недель.

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