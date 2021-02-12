«Загугли звезду»: Антон Привольнов — почему ушел с Первого канала, о личной жизни и ориентации

Зрители знают журналиста и ведущего Антона Привольнова по передачам «Доброе утро» и «Контрольная закупка» на Первом канале. Когда Антон вел вторую программу, порой россияне обращались к нему за консультацией прямо на улице — веря, что он эксперт по любому товару. Сейчас же он стал соведущим Леры Кудрявцевой в передаче «Звезды сошлись» на канале НТВ и рассказывает аудитории уже о тайнах знаменитостей.

Почему Антон однажды ушел с Первого канала? По какой причине развелся с женой? И чем его удивляет сын Платон? На эти и другие вопросы Антон Привольнов отвечает в рамках авторского проекта Teleprogramma.pro «Загугли звезду».

Где родился

— Привольнов Антон Юрьевич 1981 года рождения. Место рождения – Советский Союз, Москва. Я из числа тех москвичей, которые любят общежития. Учась в ГИТИСе, очень завидовал своим однокурсникам, живущим в общаге. Тусовался там денно и нощно. Мне казалось, что в общежитиях происходит все самое интересное: там вкусная еда, потому что родители присылали студентам сало, домашнюю картошку и прочие вкусности.

Где учился

— Я учился в мастерской Леонида Хейфеца на актера, но вместе с режиссерами, на режиссерском факультете ГИТИСа. Это был самый умный и престижный факультет. Я учился с 15 лет, что, наверное, рановато. Но как принято сейчас говорить: «Так сложились звезды». Я провел там четыре года. Затем пошел учиться на кино и телережиссера в школу «Интерньюс».

Но потом у меня началась «движуха» на телевидении. Передачи «Доброе утро», «Контрольная закупка»… Работы было так много, что я не окончил это учебное заведение. А сейчас, уйдя с телевидения, я пошел учиться в школу Шаненко на медиамагната. И я в диком восторге. Мне кажется, что учиться – мое любимое занятие.

Почему не сложилась актерская карьера

— Наверное, не очень хотел этого. Я просто попал на телевидение, и оно мне понравилось. Стоял выбор: либо актерская, либо телевизионная карьера. И я выбрал последнее, о чем нисколько не жалею. Хотя и на актерской карьере я крест не ставлю, видите же, как складывается жизнь. Возможно, придет мое время и поиграю еще.

— Чем занимаются родители

Мама у меня педагог французского языка. Долгое время работала в школе, потом в институте. А сейчас просто дает частные уроки. Это человек, который знает о Франции все, была там 30-40 раз. Заходишь на кухню и все стены в коробках от французского сыра. Там около 200-300 упаковок, я даже не считал. У мамы страсть к коллекционированию, уникальная женщина!

Папа, к сожалению, умер. Он был музыкантом, гитаристом, колесил по всему Советскому Союзу. Но потом занялся автомобилями и мог сложить машину даже из винтиков. И она бы поехала.

Где живет

— Я живу в Москве и в Подмосковье. У меня два места жительства. Во время самоизоляции жили в Подмосковье. А сейчас, когда накопилось много дел в столице, живем в Москве.

Почему ушел с Первого канала

— Пропал с «Доброго утра», но попал на канал НТВ. Я очень тепло отношусь к этой передаче и ее участникам. Просто я понял, что мне в силу психологически-возрастных изменений трудно вставать в три часа утра. Нужно ехать в Останкино и улыбаться в пять часов утра, что противоестественно. Но выражаю уважение коллегам с Первого канала, которые оказались сильнее меня. В какой-то момент я просто уже начал разваливаться. У меня, как у Шарика, «то лапы болели, то хвост отваливался». И чтобы не доводить дело до какой-то большой беды, я просто решил поберечь себя.

Рост и вес

— В Википедии написано, что мой рост — 185 сантиметров. Но я официально заявляю, что меня унижают, принижают (смеется). На самом деле 197. 90 килограммов я вешу.

Антон Привольнов. Дети

— Дети — в наличии. Одна штука. Тринадцатилетний мальчик Платон. Ярый оппозиционер. Платон у нас товарищ увлекающийся. Уже, начиная с двух лет, он знал все марки и модели автомобилей. В четыре года Платон увлекся метро. Например, он знал, сколько времени занимает путь от Электрозаводской до Бибирево, мог рассказать, сколько пересадок необходимо сделать.

Потом он увлекся музыкой, стал учится в Гнесинке. Знал всех композиторов и их нянь.

Однажды мы с ним совершили тур по местам славы композиторов Германии и Австрии. И Платон рассказывал мне, в каком доме родился Моцарт, Бетховен, Гайдн. И восклицал: «А ты знаешь, что в детстве они ели манную кашу». Копает глубоко.

Следующий этап – политология. Вся квартира увешана портретами Маргарет Тэтчер. Он знает, сколько яиц она ела на завтрак и что думала о Фолклендских островах.

А еще Платон увлекается биологией. Сейчас к нам привезли недельную мышь, пять штук саранчи, гусениц Бражникова, которые ползают по всей квартире. В общем, развлекаемся, как можем.

— Куда делись волосы

— Кто знает, где волосы Антона Привольнова, напишите, свяжитесь со мной и расскажите, куда они делись. На самом деле это наследственная история. Но без волос мне очень комфортно. За длинными волосами нужно было бы тщательно ухаживать – ходить в парикмахерскую и укладывать их. Однажды одна компания предложила мне поставить волосы и сказала: «Вы будете таким красивым, словно папе снова 18». Я подумал о том, хочу ли этого и понял, что не хочу.

Ориентация

— В человеке должна быть какая-то загадка. Когда он слишком правильный, то это неинтересно. Я не буду это комментировать. Пусть люди думают, что хотят. Потому что — что бы я ни сказал, я никого ни в чем не сумею убедить.

Личная жизнь

— Я был женат, мы жили долго. Но потом развелись. Так тоже бывает. Но мы стараемся поддерживать хорошие дружеские отношения, поскольку у нас ребенок. А значит, мы связаны на всю жизнь.

Почему развелся с женой

— Это многофакторная история. Платон, сейчас у тебя очень вырастет правое ухо (обращается к сыну). В какой-то момент люди меняются, другими становятся их ценности. И когда ты понимаешь, что больше нет точек соприкосновения, нужно расстаться. Оля на время переехала в Питер, какое-то время она там работала. Я же остался в Москве, и таким образом наши пути разошлись.

Чем занимается сейчас

— Сейчас я работаю на канале НТВ. Веду программу «Звезды сошлись» вместе с Лерой Кудрявцевой. Для тех же, кто скучает по «Контрольной закупке», скажу, что один интерактивный подобный проект будет выходить в Интернете. Это очень крутой формат, где все, начиная от продуктов, которые мы будем тестировать, выберут пользователи Интернета. Мы называем это пятимерное ток-шоу.

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