«Она очень хорошая»: Деревянко рассказал, какие у него отношения с танцовщицей Ивановой

Красивую пару видели вместе на кинопремии через месяц после новости о расставании актера с женой.

Расставшийся с женой 44-летний актер Павел Деревянко в конце января появился на кинопремии «Золотой орел» в обществе красавицы-блондинки. Журналисты тут же подумали, что это новый виток в личной жизни известного артиста — якобы его сердце уже не свободно.

Однако в свежем интервью мужчина развеял эти домыслы, когда журналисты спросили, что за отношения у него с таинственной прелестницей.

«Девушку зовут Алена Иванова. Она очень хорошая, красивая, любит бальные танцы. Мы с ней дружим — и ничего больше», — с улыбкой прокомментировал Павел изданию 7days.

До этого журналисты спросили у него, зачем он публично объявил о том, что расходится с гражданской женой Дарьей Мясищевой, с которой они прожили вместе около 6 лет и имеют двоих дочерей. Деревянко отметил, что из-за его известности он бы не смог начать новые отношения, не покончив прилюдно со старыми, иначе спровоцировал бы вокруг себя нехорошие слухи.

Выход мужчины в свет с очаровательной подругой как раз и был воспринят, как попытка начать новые отношения. Но нет так нет, как говорится.

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