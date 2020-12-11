Павел Деревянко расстался с женой-предпринимательницей, с которой был вместе больше десяти лет

Актер Павел Деревянко расстался с матерью двух своих дочерей бизнес-леди Дарьей Мясищевой. Вместе они были более десяти лет.

На премьере картины «Серебряные коньки» актер появился в гордом одиночестве. В разговорах с друзьями он подтвердил, что с Дарьей Мясищевой они уже больше не вместе и сейчас он одинок.

Сама предпринимательница в разговоре с журналистами позже отметила, что они действительно расстались. «Да, мы разошлись», — кратко заметила она. Правда, в дальнейшие подробности вдаваться не стала, сообщает peopletalk.ru.

Напомним, что первый ребенок у Деревянко и Мясищевой, которая в последние годы руководит собственной пекарней, появился на свет в 2010 году. Еще через четыре года в семье родился второй малыш — и снова дочка. Заметим, что Дарья Мясищева — внучка знаменитого советского авиаконструктора Владимира Мясищева. Он ушел из жизни в далеком 1978 году.

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