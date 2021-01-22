Уже не одинок: Павел Деревянко появился на публике в обществе роскошной блондинки

Актер вывел в свет новую избранницу после расставания с матерью своих дочерей.

В Москве в эти часы проходит церемония вручения престижной кинопремии «Золотой орел – 2021». Пожалуй, главной сенсацией светского мероприятия стало появление артиста Павла Деревянко в обществе красавицы-блондинки в черном бархатном платье с глубоким разрезом и таким же декольте.

Пара с удовольствием позировала фотографам, спутница Павла Деревянко лучезарно улыбалась, да и сам актер был в прекрасном расположении духа. Он рассказал журналистам, что его избранницу зовут Алена Иванова, занимается она бальными танцами.

Павел и его избранница прошли по красной дорожке, совершенно не смущаясь. Вероятно, это можно считать официальным заявлением Деревянко о том, что он больше не одинок.

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Напомним, о том, что Павел Деревянко расстался с гражданской женой-предпринимательницей Дарьей Мясищевой, стало известно в середине декабря прошлого года. Вместе они прожили десять лет, у бывших влюбленных есть две дочери.

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