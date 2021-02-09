«На работу сидя»: перенесшая перелом Кудрявцева впервые появилась на съемках

Телеведущая запечатлелась в студии программы «Секрет на миллион» в ярком платье с флористическим принтом.

Начало года для Леры Кудрявцевой выдалось непростым. Сначала у нее заболела двухлетняя дочка Маша, затем сорвался отпуск — пришел положительный тест на коронавирус, и ей пришлось отказаться от Дубая и отселиться от мужа и наследницы в городскую квартиру.

Позже, поправив здоровье, 49-летняя звезда экрана вернулась в семью, но буквально в этот же день сломала крестец, пытаясь навести порядок на чердаке, она упала прямо на спину. Недели в инвалидном кресле и ограничения в движении позади, и девушка восстановилась после травмы.

В выходные она с мужем и дочкой побывала в торговом центре, а сейчас впервые после травмы появилась на съемках.

«Ну что, первый день на работу сидя. Посмотрим, как все будет», — рассказала Кудрявцева подписчикам в микроблоге.

Стоит признать, выглядит Кудрявцева роскошно. Это ей говорил и Сергей Лазарев, который навещал травмированную подругу во время больничного. В студии шоу теледива предстала в силуэтном платье с пышными рукавами с флористическим принтом.

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