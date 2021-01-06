Никакого отпуска: Кудрявцева накануне вылета в Дубай заболела коронавирусом

49-летняя Лера Кудрявцева сообщила своим поклонникам, что у нее обнаружен коронавирус. Телезвезда даже вышла в «прямой эфир», чтобы подробно рассказать, с чего все началось и во что вылилось.

«Мы сходили на елку, на которую я не хотела идти. Но, тем не менее, вроде как надо, ребенок елочку устроить ребенку», — рассказала Кудрявцева. – «И на третий день после этой елки заболела Маша. Заболела сильно, с температурой 38,8».

Дочка телеведущей целую неделю болела сильно так, что мама не находила себе места – вымоталась, устала, и сил на встречу Нового года у нее не осталось. Поэтому семейный праздник Кудрявцева отменила совсем. Более того, сорвался и заграничный отпуск звезды.

«У меня был куплен билет в Дубай. Соответственно я хотела полететь с Машей, но отменила Машины билеты. Потому мы вдруг решили с мужем вдвоем слетать, хотя бы на несколько дней на солнышко. Для того, чтобы вылететь в другую страну, нужно сдать тест на коронавирус, с печатью на бумажном носителе», — поведала Кудрявцева.

Врача вызвали на дом, положительный результат пришел на следующий день. Сама Кудрявцева все последние дни чувствовала слабость, но списывала ее на усталость от болезни дочки. Из симптомов, которые сейчас ощущает звезда, — заложенный нос и головные боли. Чтобы не подвергать родных опасности, телеведущая временно съехала от семьи в московскую квартиру.

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