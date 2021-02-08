Совсем большая: Кудрявцева нарядила подросшую дочку от Макарова в зеленый трикотажный костюм

Телеведущая отправилась с мужем и наследницей в игровую комнату, где девочка порезвилась в сухом бассейне от души.

49-летняя Лера Кудрявцева – дважды мама. Старшему наследнику телеведущей уже 30 лет, и он не так давно сделал маму бабушкой. Младшей дочке знаменитости от хоккеиста Игоря Макарова Машеньке уже 2 годика. И мама с папой не могут надышаться на свою доченьку, которая растет не по дням, а по часам.

Недели разлуки Кудрявцевой с семьей из-за коронавируса, а потом и перелома крестца, заставили телеведущую тосковать по дочке и мужу. В выходные звезда экрана смогла выбраться с ними в торговый центр, где посетила игровую комнату с Машей.

Девочка от души повеселилась в сухом бассейне, резвясь и играя с большим удовольствием. Кудрявцева поделилась трогательными кадрами дочки и подписала:

«Моя любовь», — гласит подпись.

На кадрах Маша с хвостиками на голове и в зеленом трикотажном костюме совсем по-взрослому шагает в торговом центре. Девочка заметно подросла, что не смогли не заметить поклонники Кудрявцевой в комментариях.

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