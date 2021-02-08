Совсем большая: Кудрявцева нарядила подросшую дочку от Макарова в зеленый трикотажный костюм

49-летняя Лера Кудрявцева – дважды мама. Старшему наследнику телеведущей уже 30 лет, и он не так давно сделал маму бабушкой. Младшей дочке знаменитости от хоккеиста Игоря Макарова Машеньке уже 2 годика. И мама с папой не могут надышаться на свою доченьку, которая растет не по дням, а по часам.
Недели разлуки Кудрявцевой с семьей из-за коронавируса, а потом и перелома крестца, заставили телеведущую тосковать по дочке и мужу. В выходные звезда экрана смогла выбраться с ними в торговый центр, где посетила игровую комнату с Машей.
Девочка от души повеселилась в сухом бассейне, резвясь и играя с большим удовольствием. Кудрявцева поделилась трогательными кадрами дочки и подписала:
«Моя любовь», — гласит подпись.
На кадрах Маша с хвостиками на голове и в зеленом трикотажном костюме совсем по-взрослому шагает в торговом центре. Девочка заметно подросла, что не смогли не заметить поклонники Кудрявцевой в комментариях.