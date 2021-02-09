Просто, но броско: Лобода дополнила облегающее черное платье массивным ремнем Fendi

38-летняя Светлана Лобода начала свою карьеру в качестве солистки группы «ВИА Гра» в 2004 году. Но в коллективе певица задержалась ненадолго – она очень скоро отправилась в свободное плавание и добилась ошеломительных успехов. Каждый концерт эстрадной дивы собирает тысячи фанатов, а новых треков поклонники ждут с нескрываемым нетерпением.

В новом году Лобода вернулась в кресло наставника на детский вокальный проект «Голос». Певица призналась, что долго отказывалась брать на себя ответственность, побывав на месте вершителя детских сценических судеб. Но в итоге согласилась.

Каждую пятницу поклонники наблюдают за любимой певицей в эфире Первого канала. Кроме того, звезда стала активнее вести свой микроблог после очередного перерыва. На свежем фото, которым поделилась артистка, она предстала в облегающем черном платье-водолазке, которое подпоясала ремнем с массивной пряжкой Fendi.

«Окно в параллельную реальность», — подписала снимок Лобода.

Подписчики в комментариях начали гадать, где это стоит их любимица, что за вид открывается за ее спиной. Кто-то уверен, что это швейцарские пейзажи, кто-то – что Франция. Но в том, что Лобода прекрасно выглядит на любом фоне, сошлось большинство из фолловеров.

«Ваши новые фотографии — это как произведение искусства, цепляет так, что просто невозможно оторвать взгляд…», «Бриллиантовая красота», «Ну какая же Вы красивая!», «Самая», «Как всегда красавица», «Светлана Сергеевна, вы затмеваете любые виды», — пишут некоторые.

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