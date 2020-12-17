Стильно и дерзко: Лобода утеплилась леопардовой шубкой в пол

С наступлением зимы многие звезды поспешили утеплиться. Самые известные модницы пополнили свой гардероб трендовыми шубками Тедди, которые остаются на острие популярности второй год подряд. Белоснежные шубки появились у Стеши Маликовой и Регины Тодоренко, Ольга Бузова предпочла канареечного цвета верхнюю одежду.

А Светлана Лобода остановила выбор на леопардовом принте. Эстрадная дива выгуляла шубку в пол с анималистичным принтом, накинув ее поверх черной блузы с рюшами и джинсов клеш. Звезда не стала застегивать верхнюю одежду, отчего шубка казалась еще длиннее.

Кстати, леопардовой шубкой похвасталась и экс-возлюбленная Тимати Анастасия Решетова. Девушка подчеркнула, что сейчас тренд на леопардовые шубы, и она, как истинная модница, не смогла пройти мимо этой модной вещицы.

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